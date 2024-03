Rhea Ripley llegó a la WWE como una rubia reservada de cabello largo, quien estaba ansiosa por complacer a todos los que la rodeaban, mostrando esa apariencia en NXT UK. Sin embargo, desde el 2018, el Universo WWE comenzó a ver una nueva y mejorada versión de Rhea Ripley, quien adoptó una apariencia más oscura y muy al estilo del punk-metal, logrando el Campeonato NXT a finales del 2019. Cuando llegó al elenco principal, tras un paso discreto, se convirtió en ruda y adoptó un estilo más gótico, que es el que actualmente posee como miembro de The Judgment Day, logrando el Campeonato Mundial Femenil y viviendo la mejor etapa de su carrera.

► Rhea Ripley da crédito a Ruby Soho por su transformación en WWE

Durante una entrevista reciente con BWGS Pod, Rhea Ripley habló sobre su cambio drástico en WWE, y le dio crédito a la ex estrella de la WWE, Ruby Soho (conocida como Ruby Riott en su paso por WWE) como una de las inspiraciones detrás de esta transformación que, según sus palabras, la hacen ver como ella misma.

«Firmé con WWE en una época en la que las mujeres no eran grandes ni voluminosas, no tenían tatuajes. Todas tenían el pelo largo y me alegro por alguien así. En realidad, no le doy suficiente crédito, pero Ruby Riott, ella fue la primera a la que realmente miré y me dije: ‘Vaya, está cubierta de tatuajes. Tiene el pelo corto, se ve súper genial’. Recuerdo haber estado con ella varias veces en los programas en vivo de NXT, que eran como programas no televisados. Ella me ayudó a sacar a relucir ese lado de mí que era yo«.

«Odio a las personas falsas, y yo era una de ellas. Pensé: ‘No me importa lo que los demás piensen de ti. Si no les agradas, no merecen estar en tu vida'».