Volkanovski a Ilia Topuria: Voy a avergonzarlo

El campeón del peso pluma Alexander Volkanovski pretende acallar cualquier duda en el UFC 298.

Volkanovski (26-3 MMA, 13-2 UFC) defiende su título contra el invicto Ilia Topuria (14-0 MMA, 6-0 UFC) el 17 de febrero en el Honda Center de Anaheim, California. Topuria ha pronosticado un final en el primer asalto de Volkanovski, a quien advierte de un exceso de confianza.

«Este tipo se cree el hombre», dijo Volkanovski en el podcast «Who The Fook Are These Guys». «Es curioso. Para mí, siempre he querido ganarme mis galones, ganarme estas posiciones, ponerme ahí y ganarme ese respeto. A este tipo sólo le dan cosas y probablemente ni siquiera tanto, pero se cree el hombre. Lo mejor de todo es que puedo darle una lección a un chico»

«Listo para salir ahí fuera, quiero enseñarle una lección, humillarlo un poco y dejar que se despierte a sí mismo para que pueda recuperarse cuando acabe mi tiempo. Necesita un poco de humildad. Veintiséis años, la edad perfecta. Necesita que el mundo lo vea, un poco de humildad. Tal vez necesita un poco de vergüenza y poner las cosas en marcha y entonces tal vez un día pueda ser un gran campeón»

«Ahora quiere actuar como lo está haciendo, sólo voy a darle una lección. Voy a avergonzarlo. Es lo suficientemente joven para recuperarse de forma positiva. Jugaré de maestro los próximos meses».

Volkanovski, que busca recuperarse de su derrota por nocaut ante el campeón de peso ligero Islam Makhachev en UFC 294, es consciente de las dudas que le rodean. Se mostró vulnerable y emocional en su discurso posterior al combate, pero Volkanovski jura que está más que preparado para seguir defendiendo su trono del peso pluma.

«Si la gente va a ver debilidad, si mis rivales piensan que eso es debilidad… lo bonito es que tuve emociones encontradas porque la gente me viera así. Luego me digo: ‘¿Sabes qué? Me alegro de haberlo hecho porque creo que fue positivo'», dijo Volkanovski.

«Hay mucha gente que necesitaba ver eso. No sólo eso, la gente tiene que ver lo que pasa después. Espero que esa gente lo vea como una debilidad. Mírame caminar a través de mis próximos oponentes. Mírame hacer lo que voy a hacer y callar a esta gente.

«Entonces, de repente, puedo mirar literalmente a esa gente y decirles: ‘Cállate la boca’. Así es, sigo siendo ese tipo’. Puede que me veas vulnerable, pero no olvides que soy el… oye, puede que un día esté un poco vulnerable, puede que me veas ahí cubriéndome la cara en ese momento, pero a la semana siguiente soy el hombre más malo del planeta. Recuerda eso. Y algunas personas necesitan que se lo recuerden. Lo bonito de esto es que puedo recordárselo no muy lejos».