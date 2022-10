The Undertaker fue inducido al Salón de la Fama WWE en abril de este año, como premio a sus tres décadas de ilustre carrera. Sin duda, es considerado como uno de los mejores luchadores profesionales que jamás haya pisado un cuadrilátero, y mientras estaba activo, tuvo grandes rivalidades con Kane, Stone Cold, Mick Foley, Brock Lesnar, Randy Orton, Batista, Shawn Michaels y Triple H, entre otros. Tampoco hay que olvidarse de su icónica racha en WrestleMania, donde tuvo 21 victorias consecutivas antes de encajar su primera derrota.

► La carrera de The Undertaker en el ring le implicó pagar un precio

La gran carrera de The Undertaker en el ring también implicó que tuviera que pagar un precio alto en su cuerpo durante tres décadas. Si bien su carrera e influencia no tienen igual, su sacrificio también es algo que hay que tomar en cuenta, y nadie puede discutir aquello.

Mientras hablaba en The Wrestling Outlaws, el ex escritor en jefe de WWE, Vince Russo reveló que The Undertaker compitió en algunos de sus mejores combates mientras sufría un dolor intenso.

“Fue increíble trabajar con The Undertaker. Probablemente, la mayor parte de mi comunicación fue con Paul Bearer porque él era el que hablaba. Taker era un hombre de pocas palabras. Trabajó algunos de sus encuentros más épicos en un dolor intenso, y nunca lo sabrías. Así es como yo lo vería. Si fuera un evento principal y fuera el último, y todos abandonaran el edificio, él vendría a la parte de atrás y simplemente se escabulliría a uno de los vestuarios y colapsaría”.

Si bien The Undertaker está fuera de los encordados y disfrutando un merecido descanso, no se ha alejado por completo de la industria y recientemente ha grabado varios episodios de su próximo podcast.