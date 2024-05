Vince Russo pide entrevista a Tony Khan: «Por favor…»

Vince Russo no habla tanto de AEW como otras personalidades de la lucha libre profesional como Eric Bischoff. Ello se debe a que, como él mismo ha explicado en incontables ocasiones, no mira la industria en la actualidad, únicamente lo hace con WWE RAW porque le pagan por hacerlo. No obstante, ocasionalmente lo ha hecho, por ejemplo, cuando dijo que la casa Élite no merecía aparecer en televisión por sus ratings o cuando criticó a sus fanáticos por apoyar a The Elite. También los «defendió» alguna vez, como cuando abordó las palabras de Becky Lynch contra su división femenil.

Quizá por eso no tiene tan mala relación con la compañía o su presidente, Tony Khan, como Bischoff. De hecho, probablemente «Easy E» nunca solicitaría públicamente (ni privadamente) una entrevista al mandamás All Elite, como sí acaba de hacer Russo en redes sociales. Como vemos a continuación, el antaño escritor principal del otrora Imperio McMahon pide en X a Khan que le conceda entrevistarlo. Por el momento, al menos a la vista del público, este no ha contestado. Tendremos que esperar a ver si esta conversación continúa próximamente.

«Tony, en realidad soy un periodista especializado en lucha libre, con credenciales tanto en periodismo como en el ámbito de la lucha libre. ¿Cómo puedo organizar una entrevista legítima contigo, a solas? Sé que frecuentas esta red social a diario y verás este mensaje. Incluso te seguiré para que puedas enviarme un mensaje directo. Estoy siendo completamente serio al respecto. No estoy seguro de cómo proceder, simplemente tengo una serie de preguntas que me encantaría hacerte. Puedes confiar en que seré absolutamente respetuoso; te doy mi palabra. Por favor, avísame».

.@TonyKhan

Tony, I am actually a Wrestling Journalist with CREDENTIALS in Both JOURNALISM and WRESTLING. How do I go about getting a Legitimate One-on-One Interview with you. I know you Frequent this Social Media Outlet Daily and will see this Message. I will even follow you so… pic.twitter.com/hcvxOo7XnS

— Vince Russo (@THEVinceRusso) April 29, 2024