Max Caster: «La suspensión de AEW me ayudó»

En 2021, AEW suspendió a Max Caster por un RAP sobre la salud mental de Simone Biles, las acusaciones de violación de Duke Lacrosse o a pruebas PCR falsas.

El integrante de The Acclaimed visitó recientemente el canal de YouTube de su compañero Isiah Kassidy y dijo que eso lo ayudó con su carrera en la casa Élite.

► La suspensión a Max Caster

«Sentarse en casa durante tres o cuatro semanas, simplemente te llena de rabia, sinceramente. Independientemente de si lo que dije fue correcto o incorrecto, todavía estoy furioso. Quiero estar trabajando. Quiero estar luchando. Acabábamos de salir de Daily’s Place y estábamos comenzando a viajar, así que estábamos visitando estas ciudades, y era genial, saliendo un poco. Luego, de repente, te dicen: ‘Sí, hiciste esto, tienes que quedarte en casa’. Entiendo, entiendo por qué. Entiendo qué dije que causó eso, pero sí, simplemente estar en casa te llena de rabia, sinceramente.

«No estoy seguro de si lo lamento. Eso realmente ayudó a mi carrera, más que cualquier otra cosa, créelo o no. Nuevamente, estuviera bien o mal, ayudó a The Acclaimed y me ayudó mucho, y me dio una reputación, una que me gusta mantener [risas]«.

Caster habría sido suspendido una segunda vez recientemente, aunque solo habría sido por unos días, por estas palabras contra Jay White en Dynasty:

«Switchblade es lo que cambio. Cumpliré tu fantasía y te haré mi *****. Este tipo me pone enfermo. Te voy a ****** tan mal que tendrás que decirle al equipo legal sobre el sabor de mi *****»

The Acclaimed (Max Caster y Anthony Bowens) derrotaron a Grizzled Young Veterans en el episodio del 27 de abril de AEW Collision.