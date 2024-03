Vince Russo comparte su problema con Seth Rollins

Vince Russo no estaría viendo WWE RAW si no le pagaran por ello. De hecho, no lo veremos compartiendo sus opiniones, no al menos habitualmente, de lo que ocurre en NXT o SmackDown. Pero tampoco en AEW u otra compañía. En realidad, de un tiempo a esta parte el que fuera escritor del otrora Imperio McMahon está desencantado con la lucha libre profesional.

► Vince Russo de Seth Rollins

Pero precisamente el programa de los lunes tiene que tratarlo en Legion of Raw por lo que cada semana lo ve para comentar posteriormente lo sucedido. Y en el nuevo episodio quiso compartir su problema con Seth Rollins, el Campeón Mundial de Peso Pesado, que compartió un segmento con Drew McIntyre, su rival por el título en WrestleMania 40.

“Tengo un problema muy grande con las personas que piensan muy, muy, muy bien de sí mismas. Tengo un problema con gente así, hermano, no sé por qué, simplemente tengo un gran problema y Seth Rollins es una de esas personas”.

Por cierto, probablemente no luchará en televisión hasta el magno evento pero Rollins está recuperado de su lesión y ya ha tenido dos luchas en House Shows.

Russo también prefiere a McIntyre por encima de Rollins o Cody Rhodes:

“Hermano, si no me pagaran, de ninguna manera estaría sentado frente a un televisor y viendo a Seth Rollins y Cody Rhodes, ni en un millón de años. Drew McIntyre, sí, sí, el hermano genial de Drew, Drew se ve genial”.

Cada cual tiene sus Superestrellas favoritas y tanto Seth Rollins como Cody Rhodes son dos de los preferidos de los fanáticos de WWE pero es verdad que Drew McIntyre se ha estado ganando un apoyo considerable desde que cambió su personaje. ¿Te gustaría que «The Scottish Warrior» se coronara en WrestleMania?