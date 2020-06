Vince McMahon se rio de The Revival en su última reunión

Cash Wheeler y Dax Harwood tendrán el día de hoy su debut luchístico en AEW, en lo que será el más reciente episodio de AEW Dynamite. Por tal motivo, le concedieron una entrevista a Jim Cornette para su podcast. Allí, cómo no, tocaron el tema de su salida de WWE y revelaron que Vince McMahon soltó una carcajada ante un comentario que sonó a reclamo por parte de los ahora FTR o Fear The Revolution.

► Vince McMahon se rio de The Revival, ¿pero con razón?

"Vince tiene sus cosas que le gustan y tiene sus cosas que no le gustan, y eso está bien. Le dijimos esto en nuestra última reunión: 'Nosotros sabemos que no somos de tu gusto ni de tu agrado'. Él se rio y trató de restarle importancia a eso, de ignorarlo, pero le dijimos: 'Sabemos que no somos de tu gusto, Vince, y eso está bien. No vamos a ser los favoritos de todo el mundo. No vamos a complacer a todos, y no estamos aquí para complacer a todos, pero lo que sí sabemos es que no hay nadie mejor que nosotros. Vamos a trabajar más duro que nadie en esta empresa'. Pero simplemente no funcionó de esa manera".

Aquí en SÚPER LUCHAS vamos a defender un poco al señor McMahon, porque hay que decir que nadie en la división por equipos había sido tan bien programado y tan protegido como el equipo de The Revival. Luchaban casi todas las noches, eran campeones de parejas cada nada y ni siquiera eso hizo que The Revival se quedara en WWE. Así que sí que era del gusto de él lo que hacía The Revival. Diferencias de conceptos o malentendida la situación, aunque ellos dicen que querían algo más para la división por equipos como tal y no para ellos, que querían que la división dejara de ser tratada como un payaso de comedia. Ojalá en AEW encuentren lo que buscaban y puedan triunfar, pues tienen talento.