Por qué Goldberg y Brock Lesnar consideran poco profesional a Matt Riddle

Ha llegado el momento de la verdad para Matt Riddle en WWE, una vez fuera de NXT. "The Original Bro" ya avisó desde que puso el primer pie en la empresa que su objetivo eran los grandes focos, y en concreto, dos veteranos: Goldberg y Brock Lesnar. Y parece que Riddle ha estado haciendo la guerra por su cuenta, con declaraciones que nos llevaron a pensar en que lucharía con alguno de estos dos colosos en un futuro cercano, y por cierto, permitidas por NXT, según reportó Dave Meltzer el pasado febrero.

Pero Goldberg y Brock Lesnar no quieren compartir ring con Riddle, a juzgar por los encontronazos que tuvieron con este tras bambalinas de SummerSlam 2019 y Royal Rumble 2020, respectivamente. La semana pasada, el propio ex-Campeón de Parejas NXT reconocía a Alex McCarthy de talkSPORT su decepción después del más reciente.

«Si tuviera que elegir, un escenario soñado, me encantaría luchar contra Brock Lesnar por el título mundial en WrestleMania tras ganar el Royal Rumble. Sí, aunque ellos no quieran hacerlo. Pero ese es mi escenario soñado y es lo que quiero. Quedé con el corazón roto después de mi cara a cara con Brock Lesnar. Me dijo que nunca iba a haber una lucha entre nosotros».

Y comentando el tema bajo la más reciente edición de la Wrestling Observer Radio, Dave Meltzer explicó por qué tanto Goldberg y Brock Lesnar como Vince McMahon no juzgaron adecuada la praxis de Riddle.

«La cosa es que en WWE, y es extraño, hay una regla no escrita que dice que a no ser que haya planes de un combate y estés construyéndolo, no hay que ir en busca de alguien en público o por internet, o en otra empresa. Así que, si estás construyendo un combate, está permitido. Pero no si no hay planes de un combate, como ocurre con Matt Riddle y Goldberg y Matt Riddle y Lesnar, pues no.

«Tú sabes, Lesnar y Goldberg se enfadaron porque fue como si Matt Riddle estuviera haciendo sus propios negocios, construyendo su propia rivalidad. Pero esas rivalidades no van a ir a ningún lado, y pensaron que resultó poco profesional de su parte».