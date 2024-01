Bayley ya lleva más de 16 años en su carrera como luchadora, y en WWE ha logrado construir un currículum impresionante, logrando conquistar casi todo lo que se ha propuesto. Sin embargo, sus últimos tres años (tras la pandemia del COVID-19) se han centrado en gran medida en desarrollar el talento, incluyendo a las miembros de Damage CTRL. Este fin de semana obtuvo el único logro que le faltaba conquistar en WWE al ganar el Royal Rumble 2024 y probablemente se encamine hacia su primer combate individual en WrestleMania, con la posibilidad de volver a ceñirse de oro.

► Bayley conquistó el único logro que le faltabe en WWE

Si bien el camino hacia su victoria en el Royal Rumble femenino de 2024 no fue fácil para ella, Balyey resaltó durante la conferencia de prensa posterior al show de Royal Rumble que su victoria fue cuestión de perseverancia, y tras hacer una retrospectiva de su carrera, señaló que jamás se dio por vencida y espera que esto sea una lección para todas aquellas que vienen detrás.

«Tengo que decirles a muchas de las chicas que tuvieron estos dos primeros rumbles más o menos, o su segundo hoy, o su tercero, que no duró tanto ni nada, les digo, ‘Confía en mí’. He estado allí.’ En mi primer Rumble, creo que fui la número 26 y salí en unos tres minutos o algo así. He sido la número uno y no he ganado. He sido la número 17 o algo así y no he ganado. Honestamente, es un viaje así. No quiero sonar demasiado cursi al decirles, ‘Solo aguanta’, pero desde la primera lucha que tuvimos, hasta uno de mis primeros 1 o 2 años en el elenco principal, hasta ahora que estamos, se trata de coherencia y de ver el panorama más amplio, porque si te quedas atrapada en todas las caídas y desvíos y en todo lo que este negocio te depara, nunca podría haber hecho lo que hice esta noche. Podía habermen rendido hace tanto tiempo. Entonces, es una gran diferencia«.