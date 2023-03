Usman Nurmagomedov: No me gusta perder en nada

Antes del evento estelar de este viernes BELLATOR 292: Nurmagomedov vs. Henderson, varios de los atletas de clase mundial del cartel hablaron con los medios de comunicación hoy antes de descender al SAP Center para una noche de emocionante acción de MMA en San José, California. El cartel se emite en directo en SHOWTIME a las 10 p.m. ET/7 p.m. PT.

BELLATOR 292 será encabezado por un combate por el Campeonato Mundial de Peso Ligero entre el actual poseedor del título e invicto Usman Nurmagomedov (16-0) y el futuro Salón de la Fama de las MMA y ex campeón mundial #3-Benson “Smooth” Henderson (30-11). La pelea de cinco asaltos por el título también servirá como uno de los primeros enfrentamientos de cuartos de final del Gran Premio Mundial de Peso Ligero BELLATOR de $1,000,000, el mejor torneo de peso ligero en la historia moderna de las MMA.

El actual campeón mundial de peso ligero de Bellator, habló sobre cómo se siente de cara a la pelea en Bellator 292:

“Me siento muy bien tanto física como mentalmente. He tenido un gran campamento y estoy listo para empezar. Siempre me centro en el siguiente oponente. Nunca trato de mirar más allá de cualquier oponente, por lo que siempre es una pelea a la vez. Sé que soy la prioridad para muchos luchadores, pero sólo es un combate cada vez. Tal y como yo lo veo, se trata más de avanzar como luchador profesional. El hecho de tener un Gran Premio es una ventaja, pero yo lo veo como una cuestión de seguir ganando y mejorando en cada combate. No me gusta perder en nada. Se trata de defender mi cinturón y mejorar, y eso es lo que significa para mí.”

También habló sobre su rival, el ex-UFC Benson Henderson:

“En realidad no me importa, porque al final tendré que superarlos a todos de todos modos. Benson es un gran oponente porque es un gran luchador con un gran legado, así que para mí derrotarlo primero será una gran ventaja. Es un gran comienzo porque es muy conocido. Será algo bueno para mi hoja de vida. Tanto en las MMA como en la vida en general, nunca descarto a la gente. El hecho de que perdiera podría deberse a múltiples razones, y la gente tiende a mejorar a partir de sus errores. Es un luchador fuerte, y no lo subestimo porque haya perdido peleas antes.”