Se revela cartel completo de UFC 286 en Londres

La UFC vuelve a Londres con su segundo evento de pago por evento, y el UFC 286 se está preparando a conciencia.

Con UFC 285 en los libros, los aficionados ya están obligados a mirar hacia adelante en el segundo pago por evento del mes, como UFC 286 está listo para tener lugar en el estadio O2, en Londres, Inglaterra en tan sólo dos semanas. Esta es la segunda vez que la UFC lleva un evento numerado al Reino Unido, y lo hace con un propósito, ya que dará a Leon Edwards la oportunidad de defender su recién estrenado título de peso welter contra el hombre al que venció para hacerse con él, Kamaru Usman.

► Revelado el cartel principal del UFC 286

Por muy emocionante que sea ver a Leon Edwards y Kamaru Usman enfrentarse por tercera vez después de intercambiar victorias, tiene que haber algo más que una pelea estelar para vender un pago por evento. Por suerte, parece que UFC 286 se perfila como una pelea estelar un poco más profunda.

Con una hora de inicio del cartel principal de 5pm EST, UFC 286 tiene un evento co-principal imperdible entre Justin Gaethje y Rafael Fiziev, así como talentos notables como Marvin Vettori, Jack Shore, Muhammad Mokaev, y más. Echa un vistazo al cartel completo a continuación, tal y como está actualmente, según la UFC, así como los horarios de inicio.

Cartel principal (ESPN+ PPV, 5pm EST/2pm PST)

Leon Edwards vs Kamaru Usman (pelea por el título del peso welter)

Justin Gaethje vs Rafael Fiziev

Gunnar Nelson vs Bryan Barberena

Marvin Vettori contra Roman Dolidze

Joanne Wood contra Luana Coralina

Preliminares (ESPN/ESPN+, 3pm EST/12pm PST)

Nathaniel Wood contra Lerone Murphy

Jack Shore contra Makwan Amirkhani

Sam Peterson vs Yanal Ashmoz

Preliminares tempranos (UFC Fight Pass, 1pm EST/11am PST)

Muhammad Mokaev vs Jafel Filho

Christian Leroy Duncan vs Duško Todorović

Jake Hadley vs Malcolm Gordon

Jennifer Maia contra Casey O’Neill

Jai Herbert contra Ludovit Klein

Juliana Miller contra Veronica Macedo