El 1 de abril se estrenó en Peacock ‘Bray Wyatt: Becoming Immortal’, una película documental sobre la vida y obra de Bray Wyatt con The Undertaker como narrador, imágenes de archivos nunca antes vistas y a otros grandes nombres de la compañía como John Cena, Becky Lynch, Triple H, Hulk Hogan y el hermano de Bray, Taylor Rotunda (Bo Dallas) compartiendo sus experiencias con el desaparecido luchador.

► Undertaker y el documental de Bray Wyatt

Durante una reciente edición de Six Feet Under El Enterrador explica cómo llegó a narrarlo:

«Realmente fue un visionario en términos de cómo pensaba de manera innovadora. Para mí fue muy importante, me sentí honrado cuando me llamaron y dijeron: ‘¿Te gustaría narrar esto?’ Y yo respondí: ‘Absolutamente, 100% quiero hacerlo’. Solo quería asegurarme de que la familia estuviera contenta con ello… es difícil, no puedo imaginar qué tan profundo es ese dolor y saber que aún está tan fresco. Solo quería asegurarme de hacer lo mejor posible».

Undertaker también comenta sobre las estatus de Wyatt que se vieron en WrestleMania XL:

«Fue increíble, una de esas estatuas iba a ser la próxima versión de ‘The Fiend’ … una sería Bray y la otra sería ‘The Fiend'».

Bray Wyatt y The Undertaker nunca tuvieron una larga historia en WWE pero llegaron a enfrentarse en WrestleMania 31, donde emergió ganador El Enterrador. También se vieron las caras en Survivor Series del mismo año en un combate de parejas en que The Brothers of Destruction vencieron a The Wyatt Family.

