The Undertaker sobre Bray Wyatt: «Apenas rasgó la superficie»

Bray Wyatt falleció en agosto de este año debido a un ataque cardíaco causado por complicaciones de una infección por COVID-19 a principios de año. Este trágico suceso sucedió a menos de un año de su regreso, que se dio en Extreme Rules del año pasado, y en donde solo pudo competir en un combate televisado contra LA Knight en Royal Rumble de este año, antes de ausentarse definitivamente por su enfermedad.

► The Undertaker era fanático de Bray Wyatt

Previo a su fallecimiento, The Undertaker y Bray Wyatt tuvieron un cara a cara durante un episodio de Monday Night Raw, en el que el Deadman hizo un «pase de antorcha» al ex Campeón WWE, diciéndole algo al oído. Durante una entrevista reciente con Bill Apter, The Undertaker habló sobre el desafortunado fallecimiento de Bray Wyatt, admitiendo que Wyatt «apenas había arañado la superficie» en su carrera en la WWE y podría haber logrado mucho más.

“Es triste en el sentido de que murió siendo un hombre tan joven, a nivel personal. Pero a nivel profesional, apenas estaba arañando la superficie de lo que creo que iba a ser. Creo que iba a ser realmente especial. Quiero decir, ya lo era. Pero apenas había arañado la superficie de lo que iba a hacer en la industria.

Todo. Muchas cosas son muy comunes dentro de la industria de la lucha libre y la industria del entretenimiento deportivo, y todos quieren hacer lo mismo. Él no era ese tipo. Miraba las cosas desde una perspectiva diferente y no tenía miedo de probar cosas, incluso cuando la gente decía: «No sé nada de eso». Tenía esa convicción dentro de sí mismo de que sabía que podía hacer que funcionara y es tan triste.»

El miembro del Salón de la Fama WWE dejó en claro en numerosas ocasiones que es un gran fanático de Bray Wyatt y siempre está interesado en todo lo que hizo en la televisión de la WWE. Lamentablemente, ya no podrá entretener al Universo WWE como solo él podía hacerlo.