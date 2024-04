El 25 de enero, la exempleada de WWE Janel Grant presentó una demanda contra Vince McMahon, la compañía y el exejecutivo John Laurinaitis por tráfico sexual, abuso emocional y agresión sexual. McMahon negó las acusaciones y actualmente el caso está bajo investigación federal.

► Goldberg de las acusaciones contra Vince McMahon

Goldberg trabajó para McMahon en WWE durante dos períodos distintos. El primero fue de 2003 a 2004 y el segundo de 2016 a 2020. Por ello recientemente en 93.7 The Ticket le preguntaron por dichas acusaciones. No obstante, el miembro del Salón de la Fama prefirió no comentar.

«No, realmente no tengo nada que decir. Todos tienen una opinión, y de nuevo, es como preguntarte cómo te sentiste acerca de tus entrenadores en jefe a lo largo de los años, o tus gerentes generales. No es justo para nadie dar una opinión basada únicamente en su propia perspectiva, sin ser cuestionado por otros basándose en lo que piensan de eso. Porque no estaban presentes. En cuanto a todos los jefes, creo que, con los jefes anteriores, tuvimos momentos buenos y momentos malos, pero es lo que es.

«Sobre las acusaciones y los asuntos que han surgido en los últimos seis meses o un año, prefiero no hacer comentarios al respecto. No es mi asunto. Así que creo que los actuales dueños de la WWE tomarán decisiones basadas en lo que consideren correcto, y creo que las decisiones que han tomado han sido bien recibidas por la mayoría. Una vez más, intento ser objetivo al responder una pregunta, pero, personalmente, no puedo proporcionarte una respuesta porque eso es algo personal… desde una perspectiva profesional, eso es lo que puedo decir, ya que siempre trato de actuar de manera profesional.»