The Undertaker no ha asimilado todavía su retiro y sufre cuando ve la WWE porque todavía quiere entrar al ring a luchar. El miembro del Salón de la Fama lo comparte en el episodio más reciente de su Six Feet Under, donde también da a conocer que no hace mucho consideró volver.

► Undertaker aún no asimiló su retiro

«Para mí, fue extremadamente difícil. Todavía lucho con eso. Esto va a encender internet. Acabo de regresar de Australia. Estaba teniendo un momento. Miré a Michelle [la esposa de Undertaker, Michelle McCool] y estábamos tratando de ponernos de acuerdo desde que estuve ausente. Le dije: ‘Estoy pensando en tal vez volver’. Ella me miró durante unos 15 segundos. ‘¿Estás bromeando? ¿Arriesgarías todas las cosas que ya has arreglado, ahora que te has retirado, arriesgarías eso?’ Yo estaba en un estado de ánimo. ‘Sí, lo haría’. 30 segundos después ella dijo: ‘Bueno, ¿cuándo vas a empezar a entrenar?’ Yo estaba como, ‘Demonios, ¿realmente quieres cobrar ese seguro de vida, verdad?’ [Risas].

«Creo que ya lo superé, pero a veces me pica. Es extraño. Estuve en el Rumble, obviamente fui a Australia, estuve en Elimination Chamber. Tengo que irme. Tal vez me quede para una o dos luchas, pero luego tengo que irme. Es difícil para mí mirar porque todavía quiero estar allí afuera. La mayor parte del tiempo estoy bien, me encanta hacer el show 1deadMAN, es muy divertido, pero nada reemplazará subir al ring y hacer eso. Las cosas son diferentes también. ‘Haría eso de manera muy diferente a como lo están haciendo’, luego me atrapo en eso. Estoy como, ‘Vas a sonar como ese viejo cascarrabias’, porque yo estoy todo sobre contar historias.

Cuando se le preguntó si la necesidad de volver es un poco más prominente durante la temporada de WrestleMania, Undertaker respondió: «Bueno, sí, WrestleMania fue una parte muy especial de mi carrera. Ha sido realmente difícil estar en el palco viendo WrestleMania y pensando, ‘Debería estar preparándome ahora mismo’«.