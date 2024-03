Brian Gewirtz aclara a Cody Rhodes: «The Rock es The Final Boss»

Anoche en Raw, Cody Rhodes respondió con una intensa promo al concierto de The Rock en SmackDown el viernes pasado, en donde se metió hasta con su mamá, y reveló un nuevo apodo: The Final Boss. El Jefe Final, tal cual como si se tratara de un videojuego.

Lo cierto es que Rhodes se burló de este apodo en su promo en Raw, y hasta dijo que, seguramente, fue Brian Gewirtz, quien es el guionista personal de The Rock, a quien se le ocurrió «tremenda y brillante idea». Esto molestó a Gewirtz, quien trabajó muchos años como guionista líder en WWE, y le respondió a Rhodes duramente a través de su cuenta de X, antes Twitter:

“Final Boss” isn’t anything I came up with. @TheRock calls himself that because he is that. If it makes you feel better @CodyRhodes, I was the first to tell him about your spectacularly stupid goofy ass dog.

— Brian Gewirtz (@bfg728) March 19, 2024