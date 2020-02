Buenas noticias para los fans de WWE. El rumorado regreso de Undertaker al ring justo para WrestleMania 36, se viene preparando con todo.

En las últimas horas se ha podido confirmar que el hombre muerto está entrenando en el Performance Center de WWE.

► Undertaker entrena para su regreso a WWE

La noticia la ha dado a conocer Sean Ross Sapp de Fightful Select.

«Al menos desde la semana pasada, The Undertaker estaba en el Performance Center de WWE. Mark Henry también estuvo allí, lo que no es una sorpresa teniendo en cuenta que contribuyó con la viñeta de la lucha entre Lee vs Dijakovic que se emitió recientemente».

Todo indica que el Undertaker estará regresando muy pronto a WWE, específicamente a Monday Night Raw, para dar el banderazo de inicio a su camino rumbo a WrestleMania.

Ya se habló también que Undertaker estaría luchando nuevamente en Survivor Series 2020, para celebrar los 30 años de su debut en WWE.

Lo que sí está claro es que Undertaker no estará en Super ShowDown 2020 este 27 de febrero. ¿Estará en el segundo evento especial desde Arabia Saudita este año para aprovechar el gran cheque?