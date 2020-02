Algunas de las consecuencias de TakeOver: Portland pudieron verse anoche en el más reciente episodio de NXT, mientras que otras tendrán que esperar a la semana que viene, o incluso a la siguiente. Porque WWE anunció la revancha Dakota Kai vs Tegan Nox para dentro de dos miércoles. Todavía queda mucho para TakeOver: Tampa (6 de abril), por lo que habrá tiempo de que cada una de las historias continúen adelante. O para que comiencen otras.

Sin tener claro si alguno de los dos comenzará algo en televisión para los involucrados, anoche se dieron dos combates antes de la emisión del show amarillo. En el primero, Kacy Catanzaro unió fuerzas a Candice LeRae para hacer frente a Taynara Conti y Deonna Purrazzo.

Kacy Catanzaro & Candice LeRae over Taynara Conti & Deonna Purrazzo in dark match #1, official: Stephon Smith (Catanzaro pinned Conti, LeRae was the hot tag). Conti looked to be “over it” in her entrance but worked the match with her usual vigor. #PWTTalksNXT pic.twitter.com/FjRgfUcn5D

— Tom Stoup (@TomStoup) February 20, 2020