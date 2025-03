Una lucha titular más se añade a AEW Dynasty 2025

Tras ver lastrado su duelo en el episodio de Collision del 1 de marzo por una interferencia de Shane Taylor Promotions, Daniel Garcia y Adam Cole volvieron a enfrentarse la semana pasada con el Campeonato TNT sobre la mesa. Y de nuevo, hubo final insatisfactorio, al agotarse el límite de tiempo reglamentario. Así, AEW habrá pensado que mejor dejarles hueco en un PPV a fin de tener un ganador.

Anoche, durante Collision, la empresa anunció segunda revancha entre Garcia y Cole, para Dynasty 2025. Y esta vez se asegurará de que no haya interferencias, además de concederles todo el tiempo que necesiten, tras un segmento sobre el ring donde el monarca propuso la contienda, admitiendo querer demostrar de una vez por todas quién es el mejor.

Garcia conquistó el título en AEW Full Gear 2024, y la de Dynasty 2025 será su octava defensa. Cole, previo a esta particular saga con Garcia, nunca había competido por dicha presea.

Sumando este nuevo punto, el cartel de AEW Dynasty 2025, a celebrarse el 6 de abril desde el Liacouras Center en Philadelphia (Pennsylvania, EEUU), luce de la siguiente manera.

#AEWDynasty

Next Sunday, 4/6

8ET / 5PT LIVE on PPV



TNT Championship

Daniel Garcia vs Adam Cole



TNT Champion Daniel Garcia requested the decisive third match vs @AdamColePro with NO Time Limit + NO One at Ringside!



There will be a winner, NEXT SUNDAY, 4/6 at AEW Dynasty! pic.twitter.com/zdNJwo5r53