Considerando cómo lucen de dominantes Shelton Benjamin y Bobby Lashley, parece que el Campeonato Mundial de Parejas AEW no cambiará de manos en bastante tiempo. Y con todo, los miembros de The Hurt Syndicate tienen defensa prevista para el PPV Dynasty, si bien no la que AEW guardaba originalmente en agenda.

Durante las últimas semanas, Lance Archer y Brian Cage se habían posicionado para retar a Benjamin y Lashley, e incluso tuvieron ya un careo. Pero según informa hoy Dave Meltzer vía Wrestling Observer Newsletter, el pasado fin de semana Cage sufrió una lesión considerable de rodilla luchando contra Chris Masters, durante un evento producido por OnlyWrestlers, desde Los Ángeles (California, EEUU). Desde entonces se encuentra inactivo, y no hay previsiones de que vaya a recuperarse de cara a Dynasty. Así, AEW debió improvisar nuevos retadores, y la dupla Big Bill & Bryan Keith fueron los elegidos.

Este miércoles, Chris Jericho espoleó a sus secuaces a demostrar su valía, y estos quisieron encarar a The Hurt Syndicate, retándoles. MVP, en respuesta, pidió a Bill y Keith que antes ganaran algún combate, y mañana en Collision tendrán la oportunidad de hacerlo contra Top Flight.

A celebrarse el 6 de abril desde el Liacouras Center en Philadelphia (Pennsylvania, EEUU), AEW Dynasty 2025 presenta por ahora este menú luchístico.

Cinco luchas establecidas para AEW Dynasty 2025 | Superluchas

THIS SATURDAY 3/29!#AEWCollision

Milwaukee, WI

LIVE at 8ET / 7CT on @TNTDrama + @SportsOnMax



Top Flight vs Big Bill + Bryan Keith



With The Hurt Syndicate in their sights, @TheCaZxl + @BountyKeith look to prove themselves against @TopFlight612 LIVE on TNT + Max THIS SATURDAY! pic.twitter.com/ifRa9llhnQ