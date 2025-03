Man Like DeReiss ha encantado a WWE en su «tryout» europeo

El pasado mes, recogimos vía Fightful la siguiente información con Man Like DeReiss como (co)protagonista.

«[…] Además del interés previamente reportado sobre Rhio, fuentes en la lucha libre británica aseguran que Man Like DeReiss está en el radar de WWE como potencial contratación. «También se reveló que varios talentos dentro de WWE han estado haciendo fuerza para la contratación tanto de Rhio como de DeReiss. Sin embargo, no se ha confirmado si alguno de ellos participará en trabajos adicionales en el periodo previo a WrestleMania o si estarán presentes en los ‘tryouts’ de marzo en Londres».

Y sí, Rhio y DeReiss estuvieron ayer en las pruebas de selección de WWE. Y según comparte ahora Fightful, DeReiss fue el talento que recibió mejores valoraciones, sobresaliendo por encima de todos los participantes. Dicho «tryout» estuvo integrado también por Luke Jacobs, Zozaya o Goldenboy Santos, entre otros. Se desconoce si DeReiss recibió una oferta y si ya es nueva Superestrella del gigante estadounidense. Muy merecido lo tendría.

Cabe apuntar que antes de reportarse el interés de WWE, DeReiss participó en un «tryout» de TNA en forma de combate sobre el show Xplosion, emitido el pasado día 14, donde fue derrotado por Jason Hotch.

► Lo próximo de Man Like DeReiss

PROGRESS Wrestling constituye principal escenario de desempeño para Man Like DeReiss. Hoy, el inglés no tiene presencia en el cartel de Chapter 178: Fix Your Hearts, pero lo tendrá en el siguiente evento de la promotora, Chapter 179: PROGRESS Las Vegas, como parte del «WrestleMania Weekend».

Más allá, DeReiss fue anunciado recientemente para la nueva edición de Super Strong Style 16, torneo que PROGRESS celebrará los días 4 y 5 de abril en Londres. DeReiss se une a Ethan Allen, Jack Morris, Masa Kitamiya, Zozaya y Leon Slater, nómina provisional de participantes.

Man Like Dereiss “0121” Official Lyrics & Meaning | Certified pic.twitter.com/9Ydl8CzkqL — MAN LIKE DEREISS (@DEREISS_) March 25, 2025