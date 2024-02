Tras la primera lucha de «The New Beginning in Sapporo», pudo verse un breve video de Jack Perry, como preludio a su inminente debut con New Japan Pro Wrestling.

Jack Perry fue anunciado para debutar en la función que NJPW ofrecerá en Chicago el 12 de abril, a la que se ha denominado «Windy City Riot». Aunque no ha sido anunciado oficialmente, se vislumbra un enfrentamiento individual entre Perry y Shota Umino.

La elección de Shota Umino como oponente, se derivó luego de que Perry apareciera de manera sorpresiva en «Battle in the Valley y se lanzó sobre Umino para golpearlo para enseguida romper el contrato que lo ligaba con AEW, donde tenía una suspensión por un incidente en vestidores.

En el video que se transmitió, justamente pudieron verse imágenes del ataque de Perry a Umino, con el ánimo de provocarlo. Al finalizar el video, se pudo leer la palabra «Scapegoat». Este apodo hace referencia a la suspensión indefinida que AEW aplicó a Jake Perry como castigo tras el altercado que tuvo con CM Punk en el evento All In de agosto.

Shota Umino, que se encontraba en el centro del ring, tomó el micrófono y sólo amenazó:

No me importa. Lo joderé

SCAPEGOAT @boy_myth_legend

Sign up Now & Stay tuned to https://t.co/9iZJzPgCfN#njnbg #NJPW #njpwworld pic.twitter.com/9a0Khi7aqN

— NJPW WORLD (@njpwworld) February 24, 2024