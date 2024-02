El consejo de Demetrious Johnson a Israel Adesanya

El ex campeón indiscutible de peso mosca, Demetrious Johnson, ha advertido a su compañero ex campeón de la UFC, Israel Adesanya, de un muy especulado regreso a la lucha por el título contra el nuevo poseedor del oro, Dricus du Plessis, a finales de este año, cuestionando el emparejamiento estilístico de la grapa City Kickboxing.

Adesanya, dos veces titular indiscutible del peso medio, ha estado apartado del combate desde el pasado mes de septiembre, y recientemente perdió el campeonato contra Sean Strickland en una derrota masiva en el UFC 293 de Sydney.

De la noche a la mañana, el sitio web oficial del Kingdom Arena publicó una lista de venta de entradas para un evento que se celebrará el 23 de junio en Arabia Saudí, en la que parecía filtrarse una pelea estelar de peso medio entre Adesanya y el invicto contendiente Khamzat Chimaev.

Sin embargo, en medio del fervor en las redes sociales, el jefe de la UFC, Dana White, negó que el golpeador nigeriano kiwi fuera a luchar contra Chimaev en esa fecha en Oriente Medio, afirmando que la filtración era un «post falso» en el sitio web de la arena.

► Israel Adesanya avisado de su regreso por Demetrious Johnson

También vinculado a una pelea de rencor por el campeonato con el nativo de Pretoria, du Plessis a finales de este año, Adesanya debe evitar una pelea con el titular de oro recién acuñado de acuerdo con el ex campeón, Johnson – a menos que haya hecho mejoras significativas en su juego de clinch y el arsenal de grappling.

«No me gusta esa pelea [con Dricus du Plessis] para Izzy (Israel Adesanya), porque siento que Izzy no se ha tomado el tiempo suficiente», dijo Demetrious Johnson a MMA Fighting. «Mi pregunta a Izzy sería: ‘Izzy, ¿tienes talento para añadir más herramientas a tu conjunto de herramientas? Porque, si yo estuviera viendo esa pelea en este momento, estratégicamente, una de las cosas que Izzy le gusta hacer, le gusta retroceder. Le gusta contrarrestar un golpe«

«Así que, si le gusta contrarrestar un golpe, DDP hace un buen trabajo para no extenderse demasiado. No retrocede», explicó Johnson. «Suele tomar el centro de la jaula y se mueve hacia adelante, y va al centro y va ya sea zurdo u ortodoxo«.