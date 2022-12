Ethan Page solo tiene 33 años pero ya ha dedicado 16 a su carrera luchística. Todavía es joven pero ya está considerado como un veterano de los encordados que ha luchado en todo el mundo. En la actualidad tiene una posición estable en AEW, aunque continúa trabajando en el circuito independiente. Pero siguiendo con la compañía Khan, durante su reciente entrevista con Sean Ross Sapp, de Fightful, en WrestleCade, «All Ego» aseguraba que no puede ser más feliz como All Elite después de haber renovado su contrato.

► Ethan Page no podría ser más feliz en AEW

“Sí, va bien. No podría estar más feliz con AEW. Especialmente en la pantalla recientemente. Participar durante todo el torneo, fue como un momento de ‘le vamos a dar el balón a este tipo’ para mí. Fue agradable poder realmente, lo que siento, hacer algo con eso.

«Sí, y fue aterrador. Estaba muy nervioso. Fue durante la pandemia así que [había] tanta incertidumbre. Todo salió bien al final y ahora llevamos casi dos años y no podría estar más feliz. Sé que tomé la decisión correcta. Creo que el cielo es el límite también.

«Las libertades que nos dan como artistas para crear nuestros propios personajes, presencia y estilo, y el hecho de que puedo diferenciarme de todos los demás en el programa y nadie me dice: ‘No, no, sé más como este tipo’ o ‘Hazlo más así’. Es mucho: ‘Lo que sea que Ethan Page traiga a la mesa, es lo que él trae a la mesa. Si es bueno, lo pondremos en la televisión y si no lo es, no lo haremos’”.