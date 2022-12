Jeff Jarrett: «WWE tiene 60 años, AEW es infante»

Jeff Jarrett ha dedicado toda su vida a la lucha libre profesional, trabajando en las más grandes compañías, incluyendo, fueron ambas las últimas, tanto WWE como AEW; en esta última es donde lo está haciendo actualmente, todavía siendo protagonista de acción luchística en el encordado. En agosto fue cuando abandonó la organización McMahon, donde trabajaba como Vicepresidente Senior de eventos en vivo. No en malos términos, pues él mismo habría querido hacerlo. Y recientemente estuvo hablando de las dos en su podcast, My World.

► Jeff Jarrett mira al futuro de AEW

Esto atendiendo a que All Elite Wrestling podría anunciar próximamente la celebración de sus primeros house shows. Tony Khan ha estado hablando de ello, aunque de momento se desconoce cuando podrían iniciar. El «King Of The Mountain» no da ningún detalle, aunque sí habla de «anuncios» y de «cosas por venir». Al mismo tiempo, compara el tiempo que las dos empresas tienen de vida y se muestra encantado con su trabajo actual. Veremos cómo le va en los siguientes meses y qué más novedades tenemos sobre el futuro de AEW.

“Ojalá tengamos algunos anuncios más temprano que tarde, pero hay muchas cosas geniales… La WWE es una empresa de 40, 50, 60 años, el linaje se remonta a tres o cuatro generaciones. AEW, quiero decir, las personas pueden o no tomar esto de la manera correcta, pero en muchos sentidos ya no es el embrión, ha nacido, pero todavía está en las etapas infantiles. Es bastante genial».

¿Qué os gustaría que fuera lo próximo de Jeff Jarrett en AEW? ¿Y de la compañía en lo relativo a nuevos shows?