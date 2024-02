Lo que significa ser un gran luchador, definido por Bruce Prichard

Bruce Prichard es un curtido del negocio: tiene casi 5 décadas en la industria de la lucha libre profesional, Tal vez a algunos les suena más por su apodo «Brother Love».

Recientemente, habló sobre qué hace a un luchador ser un gran luchador.

Originalmente él usa el término «worker», que se puede traducir como trabajador, y que en la jerga luchística mexicana es fajador, pero en este contexto, traduciremos como «gran luchador».

Entendido eso, vamos a las declaraciones de Prichard.

Durante un reciente episodio de su pódcast Something to Wrestle, titulado: «The Territories», Prichard comentó sobre qué hacer a un luchador salir del promedio.

Empezó por contar que el promotor Stu Hart (patriarca de la dinastía Hart en Canadá), empezó a convocar a ex jugadores de la NFL, que no pudieron triunfar en el fútbol americano a las luchas. Aquí es donde salieron veteranos bajo su ala como Junkyard Dog. Así nutrió la escena luchística en Calgary, Alberta, Canadá.

Prichard señaló que aun cuando Dog no era la gran cosa a la hora de luchar, lo compensaba con su carisma.

«Dije: ‘Chicos que querían estar en la NFL, no podían hacerlo, bueno, su próxima apuesta es la Liga Canadiense de Fútbol. Entonces, si estás en ese lado del mundo, Stu Hart y Calgary Wrestling estaban en la televisión durante la temporada baja, así que decían: ‘Voy a ir aquí y aprender a luchar’, Él, Junkyard Dog, tenía carisma, él era malísimo luchando, pero tenía carisma. Y Stu lo seguía programando. Stu lo consiguió. Luego viene y Watts lo hace Junkyard Dog. Pésimo luchando. ¡Pero carajo, tenía carisma!«.

Según Prichard, el secreto del éxito de Dog es que sabía congregar público, la gente pagaba sus boletos para verlo en acción.

«Para mí, el mejor luchador del mundo es el tipo que sabe cómo atraer público. No me importa si es una lucha de 18 estrellas en el Tokyo Dome, no importa, atrae público. Atrae público y eres un gran luchador.»