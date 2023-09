El episodio de racismo de D-Von Dudley en la WWE

Durante una reciente entrevista en Good Karma Wrestling, D-Von Dudley estuvo hablando del racismo en la lucha libre profesional y recordando un episodio que vivió el mismo cuando trabajaba en la WWE. En una ocasión, un oficial de la compañía le dijo que no le gustaba por su tono de piel.

► Racismo con D-Von Dudley en WWE

«Ha habido un gran crecimiento. Recuerdo cuando ingresé por primera vez al negocio en 1991, el racismo todavía estaba muy presente, al igual que siento que el racismo todavía está presente y vigente hoy en día. Me gusta citar lo que Malcolm X solía decir: ‘Muchos del Klan cambiaron sus sábanas blancas por trajes’, caminando por ahí y haciendo lo que hacen. Todavía es relevante en el negocio de la lucha libre, lo es, pero hemos avanzado mucho desde entonces. Será difícil detenernos de hacer lo que amamos. Hemos visto este deporte, lo amamos y queremos ser parte de él. Estamos ingresando y haciendo exactamente eso, no lo que queremos hacer de manera irrespetuosa, sino lo que queremos hacer para rendir homenaje a aquellos que nos precedieron y a quienes observamos e idolatramos durante tanto tiempo. Estoy muy orgulloso. A veces, hablo con tipos como Koko B Ware. Cuando Bad News Brown estaba vivo, hablamos cada vez que íbamos a Canadá, él me daba consejos sobre cómo sobrevivir como afroamericano en este negocio.

«Algo que Tony Atlas dijo en ‘Dark Side of the Ring’ sobre Junkyard Dog fue ‘un hombre negro en este negocio tiene que entender que no podemos hacer lo que hace el hombre blanco y esperar salirse con la suya’. Todavía existe el racismo en este negocio, y si te dan suficiente cuerda para que te ahorques, y te ahorcas, no hay nada que puedas hacer al respecto. Nunca has oído hablar de mí en ninguna controversia, drogas ni nada por el estilo. He mantenido mi nariz limpia durante 30 años. No me malinterpretes, he hecho cosas antes de que las cámaras aparecieran, pero nunca he tenido problemas con la ley ni les he dado motivos para querer meterse conmigo de ninguna manera. Siempre que no estuve de acuerdo con algo en el negocio, siempre tuve un Plan B en caso de que no me gustara el Plan A. No podía decir ‘No quiero hacer eso, no lo haré’. Siempre decía ‘No me siento cómodo, esto es lo que creo que podemos hacer’. A veces funcionaba, a veces no. Entraba con una sonrisa en la cara, lo hacía, y si me decían que no podía hacer lo que quería hacer, estaba bien.

«Entiendo que hemos avanzado mucho desde que entré en el negocio en 1991. Recuerdo entrar en ciertos vestuarios, y había personas que no les importaba si se enteraba de cómo te trataban. Hubo una figura prominente en la WWE, era de la oficina, que básicamente me dijo que no le gustaba porque era negro. En dos ocasiones me lo dijo. Bubba estuvo presente en una de ellas, y estuvo presente en la segunda, junto con Paul Heyman, Tommy Dreamer y Spike (Spike Dudley). Hasta el día de hoy, no tengo respeto ni me cae bien esta persona. No voy a revelar su nombre, pero no me importa, así que me mantengo alejado de él. Solo sé que hemos avanzado mucho.

«No voy a sentarme aquí y llorar por algo que pudo haber sucedido hace diez años. Sigo adelante y aprovecho al máximo. Mira mi carrera. No tengo nada de qué estar triste ni de qué arrepentirme. Bubba y yo nos convertimos en el mejor equipo de nuestra era. Es muy irrespetuoso decir que eres el mejor equipo de todos los tiempos en mi opinión cuando tienes equipos como Rock N Roll Express, Midnight Express, Tully & Arn (Tully Blanchard & Arn Anderson), Steve Williams y Terry Gordy, los British Bulldogs, la Hart Foundation, los Road Warriors, tantos equipos antes que nosotros. No creo que seamos mejores que ellos, pero sí creo que, durante la Era de la Actitud y nuestra época en ECW, somos el mejor equipo de nuestra era«.