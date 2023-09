El Campeón Mundial Impact, Alex Shelley, explica que en la Impact Zone no son los luchadores los que programan los combates mientras envía un mensaje a los ex monarcas Josh Alexander y Steve Maclin durante una reciente entrevista con In The Weeds. Ambos van a verse las caras en un mano a mano en Victory Road 2023 del cual podría salir el siguiente contendiente al título. Ello mientras el dueño del mismo se une a Chris Sabin para luchar por el Campeonato Mundial de Parejas.

BREAKING: #VictoryRoad on September 8 LIVE on IMPACT Plus from White Plains, NY is shaping up to be a MUST-SEE event. Get tickets HERE: https://t.co/xKMR8xADm9

A match a year in the making finally takes place as @Walking_Weapon goes to war with @SteveMaclin! pic.twitter.com/Y9zX1xkSR5

— IMPACT (@IMPACTWRESTLING) September 1, 2023