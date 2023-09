A comienzos de 2023, poniendo fin a un reinado histórico de 335 días, Josh Alexander tuvo que renunciar al Campeonato Mundial Impact debido a una lesión. Cinco meses después, volvió hace varias semanas a la acción luchística y de momento ha disputado tres combates, sin que se sepa si va a volver a luchar por el título pronto. El argumento de que nadie se lo arrebató sino que fue él mismo quien lo devolvió siempre lo tendrá. Y es interesante señalar que el actual monarca, Alex Shelley, quiere verse las caras con él nuevamente.

Tensions rising between @Walking_Weapon and @AlexShelley313 following @SteveMaclin's shocking return at #Emergence while @ZacharyWentz is dishing out some serious trash talk to @SuperChrisSabin! #IMPACTonAXSTV pic.twitter.com/SBXFpc2U3r

— IMPACT (@IMPACTWRESTLING) September 1, 2023