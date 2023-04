Un año: el tiempo que Edge cree le queda en activo

Desde 2020, cuando supimos del impactante regreso Edge, este veterano vive en una suerte de tiempo prestado como luchador, pues nadie imaginaba que pudiera continuar dando guerra entre las doce cuerdas tras aquella grave lesión de cuello que lo llevó a colgar las botas en 2011.

Pero ya ven, entre otras cosas, “The Rated R-Superstar” ha sido retador de Roman Reigns, ha estelarizado WrestleMania 37 y de paso fundó The Judgment Day, una de las facciones más en boga de la actualidad. Su última implicación hasta ahora, un duelo contra Finn Bálor en WrestleMania 39 dentro de la Celda Infernal.

Eso sí, ¿estamos ante los últimos meses de Edge sobre los rings? El pasado año, “The Ultimate Opportunist” dijo que buscaría colgar las botas este verano cuando WWE recale en Toronto, Canadá.

Aunque ahora, durante su reciente charla con Logan Paul en el podcast Impaulsive, Edge prevé que su carrera competitiva pueda prolongarse hasta 2024, sin caer en los pecados cometidos por otros veteranos.

«No quiero seguir hasta el punto donde digan, ‘Oh, ahí está, pues vale’. No quiero llegar a ese punto. Ahora, cuando salgo, siento la explosión. Siento todo para arrojárselo a ellos. Eso sigue ahí. No sé si alguna vez se irá. Me siento como en la película ‘Rocky Balboa’, que vi dos veces antes de mi regreso. Lloré. Los monólogos de Stallone fueron todo lo que pasaba por mi cabeza. Me di cuenta: ‘Tengo que sacar esto del sótano’. Porque no tuve la oportunidad de terminar como quería. Esta vez, voy a poder hacerlo.

«Ahora, tengo dos hijas a las que tengo que cuidar el resto de mi vida. Tengo una lista de deseos por hacer, pero no es larga, ni tampoco el tiempo. Como mucho, tal vez me quede otro año, para poder hacer esto a este nivel y seguir haciéndolo a un nivel élite donde pueda ir todavía de tú a tú. Donde pueda ir de tú a tú con Austin Theory, que tiene 25 años y no había nacido cuando tuve mi combate en WWE».