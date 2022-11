UFC programa Ryan Spann vs Nikita Krylov en febrero

El contendiente del peso semicompleto de la UFC, Ryan Spann, no perderá tiempo en volver al gimnasio, ya que ha sido contratado para encabezar un evento de la UFC el 25 de febrero.

Spann se enfrentará a Nikita Krylov en su regreso a la UFC después de conseguir un cruel nocaut sobre el ex aspirante al título Dominick Reyes en el UFC 281. Ha ganado tres de sus últimos cuatro combates sobre Misha Cirkunov, Ion Cuțelaba y Reyes.

Spann quería un oponente del Top cinco para su próxima pelea, pero obtendrá el contendiente número siete en Krylov. Ha ganado peleas consecutivas sobre Volkan Oezdemir y Alexander Gustafsson. Spann hizo su debut en la UFC contra Luis Henrique en septiembre de 2018, obteniendo una victoria por decisión unánime. Pasó a recoger tres victorias consecutivas antes de una derrota por nocaut ante Johnny Walker.

Krylov perdió su debut en la UFC ante Jan Blachowicz en septiembre de 2018 antes de obtener victorias sobre Walker y Ovince Saint Preux. Una victoria podría potencialmente moverlo al Top cinco del peso semipesado.

El evento principal de Spann vs Krylov es la última pelea estelar de 205lb reservada en los últimos días. El ex aspirante al título Anthony Smith se enfrentará en marzo a un aspirante emergente, Jamahal Hill. El combate Spann vs Krylov aún no tiene lugar ni sede. El cartel también incluye a interesantes aspirantes como Víctor Martínez, Ode’ Osbourne y Hailey Cowan.