Yair Rodríguez pasó un breve tiempo entrenando con su oponente del UFC 284, Josh Emmett, pero aún así aprendió algunas cosas interesantes.

Aunque el UFC 284 marcará la primera vez que Yair Rodríguez y Josh Emmett luchen en televisión, no son completamente desconocidos el uno para el otro.

De hecho, «Pantera» explicó recientemente en The MMA Hour que él y Emmett pasaron un breve tiempo entrenando juntos aunque no pasaron suficiente tiempo juntos como para conocer los secretos y las técnicas del otro. Sin embargo, a Rodríguez no le costó mucho darse cuenta de una cosa muy importante de Emmett, a quien respeta mucho.

«Tuve la oportunidad de entrenar una o dos veces con (Emmett) cuando fui a Alpha Male durante un par de semanas», dijo Rodríguez. «Pude verlo un par de veces, entrenar con él un par de veces. Creo que es un luchador muy fuerte. Siempre le gusta ir hacia adelante y es un luchador poderoso. Es un golpeador poderoso»

«Siempre va hacia delante, tiene un boxeo bastante bueno, su lucha y su jiu-jitsu son bastante buenos, y eso es todo. Creo que es un luchador completo. Es un poco más bajo que yo, así que tendré la ventaja de la distancia, pero tengo que tener mucho cuidado con él, con su pegada».

Yair Rodríguez explicó que en realidad sólo hizo sparring y ejercicios ligeros con Josh Emmett, y que no pudo sacar mucho de la técnica de sus sesiones de entrenamiento. Sin embargo, cada uno de ellos aprenderá mucho del otro cuando se suba a la jaula el 11 de febrero.