Paulo Costa admite su mayor error en UFC

Aunque actualmente compite para la mayor organización de MMA, Paulo Costa no está contento con algunas de las decisiones que ha tomado durante su carrera.

En un reciente episodio de Submission Radio, se le preguntó al brasileño si tenía la intención de permanecer en la UFC después de terminar su contrato en UFC 284. Costa respondió con una sugerencia que muchos luchadores de MMA han expresado, pero que pocos han llevado a cabo.

«La UFC es una empresa muy buena», dijo Costa. «Es la más grande de las MMA. Depende. Depende de las condiciones. Puedes ver un montón de buenas oportunidades en los deportes de lucha. Tienes el boxeo. El boxeo es una gran cosa en este momento – un montón de grandes nombres. Así que tiene mucho sentido para mí…»

Después de aparecer en la tercera temporada de The Ultimate Fighter: Brasil, «The Eraser» encadenó cinco victorias consecutivas por KO que le valieron un puesto en la UFC en 2017.

«Porque las MMA son muy duras. Necesitas entrenar mucho… y el pago, al menos (en) mi caso, (no) vale este trabajo. Me encantan las MMA. Las MMA me traen (aquí). Estoy muy agradecido. Pero a veces tienes que pagar las facturas, hermano. Tienes que buscar tu futuro. Creo que el gran error de mi carrera fue (firmar) el acuerdo (en) 2007 (por) tanto tiempo por tan (poco) dinero. No firmé un contrato inteligente. Pero fue en parte culpa mía y en parte culpa de mi equipo directivo de entonces. Así que estoy intentando arreglarlo«.

El combate de Costa con Whittaker en el UFC 284 será la última pelea antes de un par de combates por el título en la parte superior del cartel.