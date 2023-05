UFC 288: Ganadores bonos por desempeño

Tras el evento UFC 288 celebrado el pasado sábado por la noche en Nueva Jersey, se anunciaron los ganadores de las bonificaciones de 50.000 dólares. El invicto Movsar Evloev se enfrentó a un sustituto de última hora, Diego Lopes, que debutó con sólo cinco días de preaviso y contribuyó a ofrecer un gran espectáculo.

Sobre el papel parecía un combate de enormes proporciones para Lopes, pero éste no lo planteó así y en el primer asalto asestó algunos buenos golpes y luego puso en peligro a Evloev con un hábil intento de armbar. No llegó a rematar, pero los intentos de sumisión de Lopes y la impresionante capacidad de Evloev para defenderse en situaciones complicadas se convirtieron en una constante del combate.

Evloev empezó a tener más éxito con los pies a medida que avanzaba el combate, y gracias a varios derribos y ataques de control superior le bastaron para ganar por decisión unánime, aunque Lopes se llevó muchos aplausos por su debut.

Por su parte, Yan Xioanan fue una de las dos peleadoras que obtuvieron una bonificación por «actuación de la noche», al mostrar su capacidad de ataque contra la ex campeona del peso paja Jessica Andrade.

En los primeros compases del combate, Xioanan encontró un hueco para sus golpes precisos y de gran alcance, y cuando Andrade se centró cada vez más en lanzar ganchos de gran potencia, la peleadora china fue capaz de responder con un contragolpe perfectamente sincronizado y un martillazo en la lona que le valieron el KO en el primer asalto.

Matt Frevola también obtuvo una bonificación por actuación, ya que se convirtió en el primer peleador en derrotar a Drew Dober por golpes en 12 años. Dober intentaba presionar al final del asalto, pero Frevola le asestó un gran contragolpe que le derribó y, a continuación, sentenció el combate con un golpe en el suelo que le valió la victoria por nocaut técnico.