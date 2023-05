White explica ausencia de Khamzat Chimaev en UFC

Durante los últimos años, Khamzat Chimaev ha sido considerado uno de los peleadores más interesantes de la UFC. De hecho, se puede extender a todos los deportes de combate. La estrella chechena está invicto en la promoción y, además de eso, también está invicto en toda su carrera profesional con 12-0.

Sin embargo, no se le ha visto desde septiembre de 2022, cuando acabó con Kevin Holland en el primer asalto. Desde entonces, hemos estado observando y esperando para ver cuándo haría su próxima aparición en la jaula.

Hasta la fecha, no le hemos visto. Lo que sí hemos oído son rumores de que actualmente no puede competir en Estados Unidos y que su próximo combate podría ser en octubre. Durante una entrevista reciente, se le preguntó a Dana White por qué podía haber una espera tan larga.

«Eso depende de él. Tiene cosas que hacer en su vida personal. No es porque no le consigamos una pelea. Obviamente, ya sabes cómo va esto. Hablo de esto todo el tiempo, tenemos que conseguir chicos tres peleas al año. Si no tenemos tres peleas al año, tenemos que pagarles. La única forma de que eso no ocurra es que tengan problemas personales».

White confirmó que, por lo que él sabe, Chimaev puede pelear en Estados Unidos. La espera de Chimaev. Khamzat es una perspectiva fascinante y podría competir fácilmente por un título en 170 libras o 185 libras. Sin embargo, si quiere estar en la conversación, necesita ser más activo.