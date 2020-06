Ucronía: ¿Y si Stone Cold Steve Austin y Hulk Hogan se hubiesen enfrentado en 2002?

Si preguntamos a los aficionados de WWE acerca de sus luchas de ensueño favoritas, es muy probable que una de las más citadas sea la de Stone Cold Steve Austin y Hulk Hogan. Parece increíble que no hayamos podido ver este tremendo choque de iconos mundiales de la lucha libre profesional, y más habiendo trabajado casi toda su vida para WWE o WCW, compañía de la que Vince McMahon posee derechos y material audiovisual.

Durante muchos años, Steve Austin y Hulk Hogan estuvieron en barcos distintos. Cuando uno estaba en WWE, el otro trabajaba para WCW y al revés. El primer año que compartieron vestidor fue 2002, justo después de la fallida historia de la “invasión”. Austin ya era una mega estrella en aquel entonces y estaba al nivel legendario de Hogan, así que lo natural era enfrentarlos y averiguar quién es el icono verdadero de WWE.

Desafortunadamente, nunca pudimos presenciar tal batalla. Stone Cold y Hulk Hogan ya empezaban a tener problemas de salud, y el primero pensaba que la lucha no sería nada atractiva para los aficionados. De manera que se lo propusieron a The Rock para WrestleMania X8, este aceptó sin dudarlo y el resto es historia.

Sin embargo, ¿qué hubiera pasado si Stone Cold y Hulk Hogan se hubieran enfrentado en WrestleMania X8? En este artículo, reconstruiremos la historia de ambos luchadores y de la WWE, tal y como la conocemos. Lo haremos con notas periodísticas ficticias de lo que pudo haber sucedido en aquellos días. Comenzamos así esta ucronía.

Ucronía

Reconstrucción histórica construida lógicamente que se basa en hechos posibles pero que no ha sucedido realmente.

►¿En qué año estamos?

28 de enero 2002

Apenas ocho días después de la celebración de Royal Rumble, saltó en internet uno de los mayores rumores de la historia reciente de WWE. Se habla con mucha fuerza del regreso de Hulk Hogan, Kevin Nash y Scott Hall a la compañía de Vince McMahon y ¡lo harían como la New World Order!

Debido a la actual rivalidad que McMahon tiene con Ric Flair, ambos copropietarios de WWE, no sería de extrañar que Vince los reclute para hacerle la guerra al “Nature Boy” y echarlo de la compañía de una vez por todas. De ser así, ¿podría el mandamás controlar las acciones del nWo o se trata de un arma de doble filo?

Se cree que el famoso trío podría hacer su debut en el PPV No Way Out, camino a una importante programación de cara a WrestleMania X8. Por supuesto, los planes siempre pueden sufrir cambios de última hora.

► El momento que cambió todo

18 de febrero 2002

Tal y como se venía publicando desde hace varias semanas, la nWo hizo su aparición anoche en No Way Out. El trío de villanos atacó a The Rock – tras su lucha ante Undertaker –, y a Stone Cold Steve Austin – cuando estaba a punto de derrotar a Chris Jericho por el Campeonato Mundial WWE –, de manera que se puede intuir por dónde pueden ir los planes de cara a WrestleMania X8.

A pesar de haber participado en el inicio de la historia, es muy posible que The Rock se pierda el evento magno de 2002. WWE publicó un comunicado en su página web en el que informaba acerca de una lesión de alcance aún desconocido. Sin embargo, no parece tener buen aspecto, ya que “El Más Grande” ha sido retirado de todas las ediciones de Monday Night Raw y Thursday Night SmackDown del mes de febrero.

Este es un gran varapalo para WWE, ya que se planeaba que The Rock enfrentara a “Hollywood” Hulk Hogan en WrestleMania tras la supuesta negativa de Stone Cold Steve Austin a trabajar con “El Inmortal” en el evento de eventos. Tras la lesión de The Rock, ¿podrá Vince McMahon convencer a Austin para tener esta lucha de ensueño o tendrá que preparar algo más para Hogan?

► Las consecuencias

20 de junio de 2002

Hace semanas que NWA-TNA, la nueva empresa de lucha libre profesional de Jerry Jarrett, venía promocionando su show debut y no decepcionó a nadie. La mezcla de estrellas y talento joven recuerda a los mejores años de WCW. El Von Braun Civic Center de Alabama puso el cartel de “localidades agotadas” después de que se diera conocer la estelar de la velada: Steve Austin contra Dan Severn y Ken Shamrock en una lucha a tres bandas por el vacante Campeonato Mundial Completo NWA.

Después de conseguir marcharse de WWE, Steve Austin declaró que le haría feliz trabajar en otros ambientes y la nueva apuesta de Jerry Jarrett con NWA era una gran opción. Recordemos que “La Serpiente de Cascabel” abandonó la empresa de Vince McMahon justo después de WrestleMania X8, molesto por lo mal que resultó su lucha con Hulk Hogan y las presiones de McMahon para llevarla a cabo en contra de su voluntad. Parece que lejos de pensar en retirarse, Stone Cold se ha propuesto volver a disfrutar de la lucha libre profesional.

A continuación los resultados rápidos del primer show de NWA-TNA: