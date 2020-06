Cortita y al pie: Stone Cold no quiso luchar con Hulk Hogan. Aunque la verdad es que ambas leyendas de la lucha libre sí que compartieron una vez el encordado en un combate. Ocurrió el 11 de marzo de 2002, en Raw, cuando disputaron una lucha de equipos, con el "Hulkster" con su nWo enfrentando a Steve Austin con The Rock. Fueron finalmente los rudos quienes consiguieron la victoria. Pero esta fue la única vez que se dio un enfrentamiento entre ambos.

Y ahora sabemos por qué, gracias a Jim Ross, que trató este asunto en la más reciente edición de su Grilling JR. Por qué más allá de la simple afirmación de que Austin no quiso hacerlo. De hecho, precisamente la chicha de la historia está en el motivo por el que esté rechazó enfrentar a Hogan.

"Austin pensaba que juntar los estilos de ambos era como juntar el agua y el aceite. Que simplemente no tenían química. Austin nunca buscaba tener buenos combates, sino tener grandes combates, y sabía mejor que nadie con quien podía trabajar mejor. Y Hogan no estaba en la lista. Steve podía estar equivocado. Tampoco digo que ambos no pudieran tener un buen combate. Miren el que tuvo Hogan en WrestleMania 18 con The Rock.