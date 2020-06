Jaxson Ryker, un apestado en vestidores de WWE tras defender a Donald Trump

Por desgracia, casos como el de George Floyd son habituales en la actualidad de EEUU, llevan siéndolo desde la misma fundación del país. Simplemente, este ha tenido mayor repercusión mediática por haberse recogido en un vídeo viral. Así de triste suena.

Y todo, bajo el mandato de un presidente que dijo poco antes de mudarse a la Casa Blanca que podría disparar a la gente en mitad de la Quinta Avenida de New York y no perdería votantes. A fin de cuentas, la perfecta caricatura del estadounidense medio.

Y los seguidores de este multimillonario podrían agarrarse a las cifras de empleo como aval para una reelección, que están siendo ciertamente positivas pese a la crisis del coronavirus.

El problema es cuando su defensa se sale de este ámbito, porque más allá, poco crédito le queda a Donald Trump para mantenerse en el sillón oval cuatro años más. Ignoro si su discurso ante las protestas por la muerte de George Floyd le pasará factura en las próximas elecciones, pero a juicio de quien escribe, en un país donde sus minorías raciales no se sienten representadas, el resto de datos quedan a un lado.

Uno de estos seguidores parece ser Jaxson Ryker, luchador que elogió la decisión de Donald Trump de autoproclamarse presidente de "la ley y el orden" y amenazar con el uso del ejército para silenciar el movimiento "Black Lives Matter" (ya iniciado en 2013 a raíz de la absolución del asesino del adolescente afroamericano Trayvon Martin).

Thankful for the @POTUS we have! God bless America. Built of freedom. Forgotten No More