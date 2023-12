Tyler Breeze revela cómo se hizo cercano a Triple H

Tyler Breeze y Triple H forjaron una relación cercana cuando el luchador ahora independiente estaba en WWE.

Concretamente, durante sus tiempos en NXT, los cuales se dividieron en dos etapas, la primera en desarrollo antes de ser ascendido al elenco principal, y cuando en sus últimos tiempos como Superestrella fue enviado de nuevo a la marca amarilla, donde fue Campeón de Parejas con Fandango.

Curiosamente, la lucha más reciente de Breeze (ahora usa solo el apellido) fue con Dirty Dango (el nombre actual del bailarín; juntos forman Dirty Breeze) en octubre en el evento NGW Nightmare In The Old City; en esta promoción, The Prince Pretty es Campeón NGW.

► La relación de Tyler Breeze con Triple H

Pero no divaguemos y volvamos a su relación con HHH para hacernos eco de sus recientes declaraciones sobre ella en Two Man Power Trip of Wrestling acerca de cuándo comenzaron realmente a acercarse.

«Cuando empezaron las cosas con el personaje de Tyler Breeze, se volvió un poco más cercano. Hasta ese punto, yo era más bien otro chico, perdido en la multitud. Hablaba con él, pero realmente no había una razón para preocuparse por mí. Cuando empecé a hacer las cosas de Tyler Breeze, entonces él realmente pensó, ‘Bueno, veo que se divierte con esto, veo que está empezando a entenderlo.’«

«Recuerdo que Hunter me apartó (después de su debut en NXT TakeOver) y dijo, ‘Oye, mira, pensábamos que la idea para este personaje, pensamos que el personaje podría funcionar aquí y allá, podría ser una pequeña parte divertida del programa. Pero esto era una prueba para ver si tiene potencial’. Él dijo, ‘Tiene potencial; ahora podemos hacer cualquier cosa con esto.’ A partir de ahí, nuevamente, nos acercamos más.»

A pesar de su salida de la empresa, Tyler Breeze continúa conectado de alguna manera con ella a través de UpUpDownDown.