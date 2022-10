Tucker, ex-WWE, hace importante acusación hacia la empresa

Hay luchadores que ven su carrera trastocada una vez la dupla de la que forman parte se rompe. Esto le ocurrió a Tucker, quien gozó de protagonismo junto a Otis cuando ambos eran Heavy Machinery en WWE, hasta que Vince McMahon quiso concederle un impulso individual al otrora novio de Mandy Rose.

Su suerte, entonces, fue sellada. En abril del pasado año, Tucker quedó fuera de la empresa, que alegó entonces recortes de personal. Y durante todo este último año y medio, el ahora Levi Cooper (su nombre real) sólo ha dejado titulares por sus críticas hacia el gigante estadounidense, más allá de escasas implicaciones competitivas en la escena «indie» de EEUU.

Y ahora vuelve a la palestra el nombre del exsocio de Otis, por ser uno de los luchadores entrevistados por Tim Gill en su más reciente e interesante artículo en Jacobin sobre WWE, donde expone la necesidad de un sindicato para controlar los abusos que allí se producen.

Tucker es uno de los talentos que mayor cantidad de testimonios aporta, yendo más allá en sus proclamas contra WWE, pues señala a los protocolos que la compañía tomó durante los peores meses de pandemia. Y sugiere que sus quejas provocaron que WWE le mostrara la puerta de salida.

«Levi Cooper, quien trabajó para WWWE bajo el nombre Tucker, principalmente como mitad de la dupla obrera Heavy Machinery, me contó cómo ‘no había verdaderos protocolos para hacer tests ni nada establecido hasta que produjo un gran brote’. Dice que ese fue el momento en que se dio cuenta que WWE, como ‘poderosa estructura corporativa’, mostraba poca preocupación por sus trabajadores y su salud:

«’En aquel punto, personalmente me sentí como, ‘Oye, este show televisivo se seguirá haciendo sin importar el coste’ . Me hicieron sentir que el show de televisión es más importante que yo como persona y que mi seguridad. No creo que me haya recuperado de eso… por cómo me sentí hacia la compañía’.

«Cooper dice que fue el momento en que sintió que tenía que alzar la voz por el bienestar de otros luchadores.

«Dice que escribió ‘un correo electrónico bastante largo sobre algunas cosas con las que me sentía incómodo respecto a los protocolos contra la COVID’. Aunque se dieron algunos cambios, varios meses después Cooper fue despedido, con WWE citando recortes de personal como razón».