Trish Stratus minimiza los logros de Lita

Trish Stratus es la nueva villana de la WWE después de su traición a Becky Lynch, apenas minutos después de que perdieran el Campeonato Femenil de Parejas WWE contra Raquel Rodríguez y Liv Morgan. Minutos antes, Lita había sido atacada tras bastidores, y a semana seguida se conoció de que fue la propia Trish la que perpetró el ataque.

► Trish Stratus se quiere llevar todo el crédito

Trish Stratus y Lita son dos de las mejores luchadoras en la historia de la WWE, y sus reconocimientos no son difíciles de recordar. Ambas lograron mucho durante una época en la que la lucha libre femenil no se destacaba como ahora, abriendo camino para lo que hoy es la división. No obstante, parece que Stratus decidió minimizar la carrera de Lita, quien también fuera su rival en el pasado.

Mientras hablaba con Corey Graves en After the Bell, Trish Stratus se refirió a las contribuciones de Lita a la lucha libre profesional y afirmó que Lita tenía el cuello roto la mayor parte del tiempo, mientras ella batía récords en la WWE.

“¿Fuimos Lita y yo? Quiero decir, ¿fue eso o fui yo? Me gustaría mirar hacia atrás específicamente, pero estoy bastante segura de que tenía el cuello roto la mayor parte del tiempo que estuve allí rompiendo récords, haciendo rondas, conferencias de prensa, estando en los contras y el bucle, por así decirlo.

Tengo que entregar un mensaje claro, y esa fue la mejor manera de hacerlo. Lo hemos convertido en parte del mundo de la lucha libre. Hemos cambiado la noción preconcebida de lo que una mujer puede hacer en el ring hasta el punto en que ahora tienes niñas pequeñas que dicen: “Cuando sea grande, quiero ser luchadora”. Como, hemos creado una vocación, y digo nosotros, pero me refiero principalmente a mí”.

Al igual que Becky Lynch, Lita también está fuera de pantallas desde que sufriera el ataque en Monday Night Raw hace un par de semanas. Habrá que ver si es que reaparece para desquitarse de Trish Stratus, quien también tiene que preocuparse por Becky Lynch una vez que esta regrese.