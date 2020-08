Triple H se iría de WWE para evitar pelear con Vince McMahon

Recientemente, la Superestrella y ejecutivo de WWE, Triple H, estuvo en el podcast de Bill Simmons y allí concedió una entrevista en la cual le preguntaron acerca de cómo es su relación con Vince McMahon, pues en años anteriores se ha rumorado que ha tenido malentendidos con su suegro y una que otra pelea. Triple H no solo confirmó que sí han peleado, sino que aseguró que las batallas quedan en el olvido rápidamente, pero también aceptó que si la situación se tornara tan tensa que afecta su relación familiar, daría un paso al costado.

► Vince McMahon, un hombre serio en los negocios y cálido en familia

"Me imagino que nuestra relación es única. Si alguna vez lees algún libro sobre el tema o algo, te das cuenta que el negocio familiar es difícil. No te alejas de eso. No sales de la oficina, ni cuelgas el teléfono, ni te levantas de la mesa y terminas. Es 24/7 y eso afecta todo. Es muy singular y muy difícil y hay muchos factores. La forma en la que reaccionas en el negocio entre sí es difícil, porque somos familia, y naturalmente, tratas a tu familia de una manera diferente a los demás. Tiene tantos componentes.

"Al mismo tiempo que es difícil, también es maravilloso y todos compartimos la misma pasión por hacer esto y esa es la mejor forma de entretenimiento. Nuestra pasión es por hacer esto y hacer que crezca para la próxima generación, ya sean los hijos míos o de cualquier otra persona, solo quiero que continúe y todos estamos empeñados en hacer eso. Entonces, aunque es difícil, todos trabajan por la misma causa y tú sabes eso".

"En términos de discusiones, ambos las superamos rápidamente. Tienes momentos, y las cosas suceden y surgen, y nosotros simplemente lo pasamos y lo superamos. ¿Qué me haría salir de WWE? Si todo se redujera a algo, es decir, si mi salida fuera la diferencia de que mis hijas tuvieran a su abuelo en su vida o no, no tendría ningún problema en alejarme. Me iría porque no vale la pena al final del día. Sin embargo, el negocio familiar es increíble. Me encanta y no cambiaría una sola cosa".

