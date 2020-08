Nia Jax revela cómo The Rock la ayudó cuando era joven

Nia Jax no tuvo una juventud difícil pero contó con la ayuda de The Rock, su primo. Una ayuda que fue imporante para su carrera como Superestrella de WWE años después.

De un tiempo a esta parte, Nia Jax se ha convertido en una matona. El lunes mismo, en Monday Night Raw, tuvo un grave altercado físico con Shayna Baszler. Lo cual hace que sea sorprendente que ambas se aliaran poco después contra Sasha Banks y Bayley, con quienes se verán las caras por el Campeonato Femenil de Parejas WWE en Payback 2020. Pero cuando la samoana era joven, en realidad, eran otras personas las que la trataban mal.

► Cómo The Rock ayudó a Nia Jax en su juventud

La ex Campeona Raw ha hablado en varias ocasiones de que no tuvo una niñez ni juventudes fáciles, mencionando el término "acoso escolar". Cuando era joven, Jax creía no encajar en el ambiente que la rodeaba. Por eso le vino muy bien el apoyo que recibió de su primo The Rock por aquel entonces. Tanto para superar aquella etapa como también para ser una Superestrella de WWE. Piensa que le hizo afrontar con más fuerza el resto de su vida.

De todo esto habló en una reciente entrevista en el ABC’s What Would You Do?:

"Me dijo: 'Eres hermosa, eres atlética... Tienes mucho que ofrecer'. Crecí pensando que no encajaba y eso con el paso del tiempo me convirtió en una mejor Superestrella. No encajar y mostrarle a la gente que no encajar es algo bueno".

Jax opinó también acerca de cómo el acoso escolar afecta a los jóvenes.

"Mata tu confianza, especialmente cuando eres joven y quieres ser parte de todo. Cuando hay gente que te ataca constamente, que ataca tu apariencia, no eres capaz de encontrar la confianza que necesitas".

Cuenta que los demás se burlaban de ella por su tamaño. Y que además de La Roca, su madre y sus hermanos también la ayudaron.

Continúa recordando la rivalidad que tuvo con Alexa Bliss en 2018, durante la cual esta se burlaba de ella por lo mismo. Nia Jax pudo vengarse venciéndola en WrestleMania 34 para coronarse Campeona Raw.

"Las chicas jóvenes se me acercaban y me decían lo inspiradas que estaban por mí. Las niñas necesitan verse a sí mismas en la televisión".

Pensando precisamente en las niñas, en las jóvenes, quiso enviarles un consejo.

"Mi mejor consejo es que lo confíen a alguien cómo te sientes de verdad. Nunca pienses que estás sola. Debes amarte cómo eres, tengas la edad que tengas. Acepta tus diferencias y la de los demás, crece feliz y con confianza. Gobiernen el mundo".

Volviendo a su carrera como Superestrella, Nia Jax está cerca de conseguir un nuevo título. La verdad es que lleva mucho tiempo en tierra de nadie, apareciendo para dar una golpiza a alguien y poco más. Veremos si esta alianza con Shayna Baszler las lleva a ambas a coronarse.

