Trick Williams revela por qué NXT Stand & Deliver 2024 será personal

En la mañana del sábado 6 de abril de 2024, veremos el especial NXT Stand & Deliver 2024 como antesala de la Noche Uno de WrestleMania 40. Y una de las luchas más esperadas es el combate entre Carmelo Hayes y Trick Williams, que terminará una gran rivalidad, llena de una buena historia.

Con respecto a este combate, la Superestrella de NXT, Trick Williams, ha revelado por qué esta lucha ante Hayes, su excompañero y amigo, es personal. Y por qué entrará al ring lleno de intensidad, teniendo en mente todo lo que significa para él este combate. Estas fueron sus declaraciones, las cuales emitió a través de su cuenta oficial de X, antes Twitter.

I played my last snap of football with the Eagles. I took my first bump in Philly. Coming back this time is personal

— Trick Williams (@_trickwilliams) March 27, 2024