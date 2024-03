Kenny Omega revela qué luchadores estudia para mejorar en el ring

Recientemente, Kenny Omega, uno de los mejores luchadores del mundo, ha revelado cuáles son los dos luchadores que más estudia para poder mejorar en el ring. Y la respuesta sorprendió a todos. De hecho, calificó que su respuesta podría ser considerada como una opinión impopular en el mundo de la lucha libre profesional. Esto es lo que reveló el ex Campeón Mundial de Peso Completo AEW.

► The Cleaner revela por qué se inspira en Kurt Angle y Mick Foley

«Tengo muchas opiniones impopulares sobre la lucha libre, porque déjame explicarte que… la opinión de cualquiera podría considerarse impopular, considerando que la gente no está de acuerdo en muchas cosas y hay muchas opiniones diversas dentro de la lucha libre. Por ejemplo, tengo luchadores de los que me inspiro, que otros podrían pensar que es extraño.

«Mi luchador favorito para estudiar es Kurt Angle. Mi segundo luchador favorito para estudiar probablemente sea Mick Foley. No sé, ¿es eso impopular? ¿Es eso estúpido? ¿Debería estar estudiando a Ric Flair y Ricky Steamboat? No lo sé, eso es lo que funciona para mí, no sé si es una opinión impopular.

«Angle es quizás mi luchador favorito de todos los tiempos, y hay razones por las que me inspiro en él y en Mick. Me encanta la forma en que Kurt Angle aborda el negocio de la lucha libre, y me encanta la forma en que Mick Foley aborda el proceso de estructurar sus combates, todo tiene un propósito. Incluso cuando físicamente no es capaz de hacer muchas cosas debido a los estragos que ha sufrido a lo largo de los años, él ha sido capaz de tener un montón de luchas que son clásicos instantáneos».