Paul Heyman insinúa que historia de The Bloodline podría extenderse

Aunque muchos creen que el final de The Bloodline podría llegar en el fin de semana del sábado 6 de abril y domingo 7 de abril, cuando ocurra WrestleMania 40, el Hombre Sabio del actual Campeón Universal Indisputable WWE, Roman Reigns, y futuro miembro del Salón de la Fama WWE, Paul Heyman, ha revelado en una reciente entrevista con The Rich Elsen Show, indicios de que, pase lo que pase, la historia, el ángulo televisivo de El Linaje podría extenderse mucho más de lo que lo ha hecho estos últimos años.

► Habría The Bloodline en WWE por mucho más tiempo

«Cada vez que hablo de entradas, me lo meten hasta el fondo. Además, me he alejado un poco de las analogías del béisbol porque en mi experiencia he aprendido que el béisbol es falso. En cualquier entrada en la que estemos, estamos dominando esa entrada y es un juego que sugeriría que podría entrar en muchas entradas adicionales también y algo de eso tenemos que dar crédito y agradecer a El Jefe Final, Dwayne ‘La Roca’ Johnson, por agregar un conjunto completamente nuevo de capas y, por lo tanto, entradas a la historia de The Bloodline».

Así las cosas, Paul Heyman confía en que The Rock continuará en WWE por mucho más tiempo, aunque ya se sabe que, tras WrestleMania, se irá a grabar un par de películas por varios meses, y no está totalmente seguro que Dwayne Johnson vaya a retornar a WWE una vez acabe de grabar estos proyectos cinematográficos.

Lo cierto es que muchas personas consideran que The Rock podría traicionar a Roman Reigns en la Noche 2 de WrestleMania 40, dando así paso a la esperada lucha entre El Jefe Final y El Jefe Tribal en WrestleMania 40.