Trevor Murdoch recuerda proteger a Triple H en WWE

“Tan pronto como vieran a esos tipos trepar por la barandilla y comenzar a patear a Hunter, habrían pensado que era parte del espectáculo, por lo que nadie habría hecho nada. Hunter habría estado solo tratando de luchar contra dos tipos, y la gente habría pensado: ‘¡Oh, mira, esto es genial!’“. A finales de 2022, Trevor Murdoch recordaba que en una ocasión Triple H les pidió a él y a Lance Cade que lo protegieran de un posible ataque de Road Dogg y Billy Gunn, que entonces no trabajaban en la WWE pero que estaban en la misma ciudad donde se estaba realizando el hosue show para un evento de firma de autógrafos después de haber estado lanzando pullas a HHH, Vince McMahon o la misma compañía en la televisión de TNA.

► Trevor Murdoch y Lance Cade, protectores de Triple H

Más recientemente, el ahora luchador de la NWA sigue tirando del mismo hilo en una entrevista en Under The Ring with Phil Sturm:

“Lance y yo nos ganamos una reputación en la WWE: ‘Si te metes con uno, te metes con el otro. Te conviene dejarlos en paz a ambos’. Hubo un momento, en el pasado, cuando Triple H no estaba en los mejores términos con Billy Gunn y Road Dogg. Estábamos haciendo un evento en vivo y Billy y Road Dogg estaban haciendo una sesión de autógrafos cerca. Habían enviado un mensaje de que cuando Hunter saliera para su combate, iban a subir al ring y darle una paliza.

“Hunter se acerca a nosotros, no sabíamos nada de esto, Hunter se acerca y nos explica toda la historia. ‘Quiero que ustedes vean mi combate’. Nosotros éramos jóvenes, ‘Por supuesto que veremos tu combate’. Nos explicó la historia y nosotros dijimos, ‘Por supuesto’. ‘Tan pronto como vean a esos tipos saltar la valla, salgan ahí y déjenlos en ridículo’. Vimos el combate, no aparecieron, no pasó nada, pero realmente nos dejó en claro que sabían que entraríamos y haríamos el trabajo cuando se nos dijera“.

¿Qué te parece el éxito actual de Trevor Murdoch en la NWA?