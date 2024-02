La tarjeta UFC Fight Night de este fin de semana presentó un programa especial: «¡Ataque de los pesos medios!» Un total de cuatro combates de peso medio tuvieron lugar en la noche del sábado, incluyendo una victoria en el evento estelar para Jack Hermansson contra Joe Pyfer.

Esto significa que esta semana tenemos una versión especial de Peleas por Hacer con sabor a las 185 libras, buscando nuevos combates en una división que ya está bastante llena.

UFC Vegas 86 se llevó a cabo el pasado sábado, 10 de febrero 2024 dentro de UFC Apex en Las Vegas, Nevada, con Jack Hermansson derrotando a Joe Pyfer por decisión unánime. En el evento co-principal, Dan Ige anotó una victoria por nocaut contundente sobre Andre Fili, mientras que Gregory Rodrigues obtuvo una victoria por nocaut técnico en el tercer asalto sobre el veterano Brad Tavares.

Pero, ¿Qué sigue para el prometedor Joe Pyfer ? A continuación, te ofrecemos una probable opción.

El ascenso inicial de Joe Pyfer en la UFC ha llegado a su fin. La baraja estaba honestamente en su contra este fin de semana, ya que se enfrentó a un experimentado talento en un combate a cinco asaltos, a pesar de ser un luchador que sólo había llegado al tercer asalto una vez en su carrera anteriormente.

Pero esa derrota ya ha quedado atrás, y debemos recordar que es sólo eso: Una derrota. Muy pocos luchadores van sin defectos en la UFC en su búsqueda de la cima, por lo que esto muy bien podría ser sólo un bache en el camino de la historia mucho más larga que es la carrera de Pyfer UFC. De todos modos, vamos a averiguar lo que debe hacer a continuación.

Después de su derrota ante Hermansson el sábado, no quiero que Pyfer piense en enfrentamientos clasificados hasta que al menos consiga un par de victorias más. Sin embargo, quiero que siga enfrentándose a nombres más experimentados. Aunque el sábado perdió, no fue una derrota humillante que hiciera pensar que Pyfer no tiene nada que hacer contra los grandes de la división. No necesitamos reducir a la mitad el nivel al que se enfrenta ni nada por el estilo.

Creo que un duro veterano como Alex Morono podría ser una prueba interesante para Pyfer. Morono ha perdido dos de sus últimos tres, pero tiene el historial de 19 peleas de UFC desde 2016 y salidas contra numerosos nombres experimentados en el peso medio.

Creo que Morono podría arrastrar a Pyfer a aguas profundas como lo hizo Hermansson el sábado, probando una parte de su juego que creo que podría usar mucho desarrollo. ¿Es Morono el nombre perfecto para ver si Pyfer puede recuperar su hype?