Durante un tiempo, Dustin Poirier dejó perfectamente claro que no estaba demasiado interesado en luchar contra contendientes de peso ligero que todavía estaban subiendo en la clasificación.

Esto cambiará en el UFC 299, donde se enfrentará al número 12 del ranking, Benoît Saint Denis, en una pelea estelar a cinco asaltos. Arman Tsarukyan es otro de los pesos ligeros en auge que lleva mucho tiempo luchando contra los grandes del peso ligero.

Antes de que su eliminatoria por el título contra Charles Oliveira fuera confirmada para UFC 300, Tsarukyan dijo que no tenía ningún problema en pelear contra Poirier a pesar de que ambos comparten casa en American Top Team.

► Poirier hace referencia a Lawler vs. Woodley como razón para no querer enfrentarse a Tsarukyan

Durante su aparición en The MMA Hour, Poirier dio su reacción a los comentarios de Tsarukyan y reveló si estaría abierto a hacer lo mismo.

«The Diamond» declaró que preferiría no enfrentarse a uno de sus compañeros de peso ligero entrenando fuera de ATT por el impacto que tendría en el gimnasio y en su propio entrenamiento.

El nativo de Luisiana se refirió a la pelea estelar del UFC 201, donde sus compañeros de ATT Robbie Lawler y Tyron Woodley se enfrentaron por el título de peso welter.

Habiendo sido testigo de lo que fue esa experiencia desde dentro del gimnasio, no le entusiasma demasiado la idea de tener que hacer muchos cambios en su preparación.

«Preferiría no pelear con chicos del gimnasio sólo porque, recuerdo cuando Woodley y Robbie pelearon y es cómo se separó, ya sabes una gran pelea y cómo se separó el gimnasio y es sólo malas vibraciones. Quiero ir a la formación no bloquear la jaula para mi sesión para que ciertos entrenadores no vean y separar mis tiempos cuando voy a entrenar y es simplemente malo. Hay mal ambiente en el gimnasio».

A pesar de ello, añadió que no tiene ningún sentimiento negativo hacia Tsarukyan por sus comentarios sobre enfrentarse a él más adelante.

«Es como el perro que se come al perro, hombre, tienes que subir la escalera. Este es un deporte individual«.