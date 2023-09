Tony Khan: «Yo no despediré a 30 luchadores de AEW»

A comienzos de mes, hablando de las salidas de CM Punk y Sonny Kiss, Tony Khan decía que quiere evitar despidos masivos en AEW. Sobre ello le preguntaron más recientemente, en la conferencia de prensa previa a WrestleDream 2023, atendiendo a que WWE acaba de realizar una nueva tanda rescindiendo el contrato a muchos luchadores.

► Tony Khan no hará despidos masivos

«No creo que sea justo hablar de posibles postores o especulaciones directas en este momento. En este momento, estamos en Warner Brothers Discovery y encuentro que en el negocio del entretenimiento, a veces no hay mucha lealtad, y debería haberla. Esto es un negocio familiar, no somos una empresa pública. Incluso si me enfrento a circunstancias difíciles, no significa que vaya a afectar al personal despidiendo a 100 empleados o a 30 luchadores. Realmente me preocupo por las personas aquí y haría todo lo posible para proteger los empleos y los medios de vida de las personas que trabajan aquí. Esto es un negocio familiar y esa es la diferencia entre un negocio familiar y una empresa pública en muchos aspectos. No todos los negocios familiares tienen esos principios, pero nosotros sí, y así me criaron. Siento que no hay suficiente lealtad en el negocio del entretenimiento. Sí, no es ningún secreto, y es un negocio. Estaremos en la final de 2024 y me encantaría quedarme en Warner Brothers Discovery para siempre».

«Es genial para los fans tener lucha libre en TBS y TNT. Creo que habrá muchos posibles postores. [FOX] tendría mucho sentido en el futuro, pero no creo que sea correcto especular en este momento porque estoy en Warner Brothers Discovery, me encanta estar aquí y estaremos aquí por un tiempo, y espero que por mucho tiempo. Nos han brindado estas grandes oportunidades. Lo veo todo el tiempo, y a veces estoy en el lado opuesto como promotor, en el otro lado de la mesa de negociación, y realmente aprecio todo lo que han hecho por mí y no sería correcto especular sobre otras redes o personas en el negocio de la lucha libre. Tengo una excelente relación con las personas que mencionaste [Fox] porque trabajamos juntos en la NFL y es un gran lugar para los deportes y la lucha libre, pero estoy muy feliz en Warner Brothers Discovery y mi objetivo, con todas las cosas iguales, sería mantener AEW aquí para siempre en WBD. El Sr. Zaslav [CEO de WBD David Zaslav] ha sido muy amable conmigo y me ha dado grandes oportunidades y con todas las cosas iguales o incluso unos centavos de diferencia, aceptaría uno o dos centavos menos para quedarme en Warner Brothers Discovery. No ves eso en los negocios de medios muy a menudo, ese tipo de lealtad. Realmente aprecio todo lo que han hecho por mí y continúan haciéndolo».

